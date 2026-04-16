La musicologie et les études de genre au service de la connaissance du génocide des Tutsi Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution de La Chanson au cœur du génocide des Tutsi. Rwanda 1994 de Christian Pariot, L’Harmattan, 2025, et de Comme des hommes ? : trajectoires militantes de femmes politiques impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda de Juliette Bour (à paraître aux éditions du CNRS en 2026).

Le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, d’avril à juillet 1994, fut le résultat d’une haine alimentée et orchestrée par un militantisme suprémaciste Hutu qui s’immisça dans toutes les strates de la société. Ce panel vise à rendre compte de la multiplicité des domaines et champs de recherche convoqués par cette histoire, de la musicologie aux études de genre, en abordant le rôle déterminant de la chanson avant, pendant et après le génocide, et en interrogeant les trajectoires de quinze femmes de l’élite politique rwandaise condamnées, « comme des hommes », pour des crimes de génocide perpétrés « en position d’autorité ».

En présence des auteurs.

Animée par Samuel Kuhn, professeur agrégé d’histoire- géographie, codirecteur de l’ouvrage Le Choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi (Gallimard, 2024).

Rencontres organisées en partenariat avec Ibuka France

Réserver

Dans le cadre de la 32e commémoration du génocide des Tutsi

Le dimanche 24 mai 2026

de 16h30 à 18h30

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T16:30:00+02:00_2026-05-24T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-musicologie-et-les-etudes-de-genre-au-service-de-la-connaissance-du-genocide-des-tutsi +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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