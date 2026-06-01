La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux
La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux samedi 20 juin 2026.
Wimereux
La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux
Rue du Tennis Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Musique de Wimereux propose un concert pour célébrer la fête de la Musique . .
Rue du Tennis Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 62 61 72 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)
- Inauguration du Carillon des quais Wimereux 20 juin 2026
- Le Khédive fête la musique Wimereux 20 juin 2026
- Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux 3 juillet 2026
- Marché Nocturne Wimereux 4 juillet 2026
- Bibliothèque de plage Wimereux 6 juillet 2026