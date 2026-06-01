La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux samedi 20 juin 2026.

Wimereux

La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux

Rue du Tennis Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Musique de Wimereux propose un concert pour célébrer la fête de la Musique . .

Rue du Tennis Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 62 61 72 12

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English :

L’événement La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale