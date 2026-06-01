Wimereux

Le Khédive fête la musique

124 rue Carnot Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez profiter de la fête de la musique en famille! château gonflable, vente de crêpes, bonbons, paninis…pour les plus grands deux concerts vous attendent avec les groupes Wow Crago et Zenko .

124 rue Carnot Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 18 71 54

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English :

L’événement Le Khédive fête la musique Wimereux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale