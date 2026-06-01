Le Khédive fête la musique Wimereux
Le Khédive fête la musique Wimereux samedi 20 juin 2026.
Wimereux
Le Khédive fête la musique
124 rue Carnot Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter de la fête de la musique en famille! château gonflable, vente de crêpes, bonbons, paninis…pour les plus grands deux concerts vous attendent avec les groupes Wow Crago et Zenko .
124 rue Carnot Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 18 71 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Khédive fête la musique Wimereux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)
- La musique de Wimereux Fête de la musique quartier du haut de Wimereux Wimereux 20 juin 2026
- Inauguration du Carillon des quais Wimereux 20 juin 2026
- Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux 3 juillet 2026
- Marché Nocturne Wimereux 4 juillet 2026
- Bibliothèque de plage Wimereux 6 juillet 2026