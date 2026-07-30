La musique en 1926, à Paris et ailleurs Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris
Informations pratiques
Conférence musicale, tout public.
Par Raphaël Saint-Remy, musicien, auteur, professeur de culture
musicale au conservatoire Camille Saint Saëns du 8ème arrondissement.
Une proposition du Conservatoire Camille Saint-Saëns, conservatoire municipal d’arrondissement de la ville de Paris.
A l’occasion du centenaire de la mairie du 8ème arrondissement,
Raphaël Saint Remy vous propose d’explorer cette année emblématique
de l’histoire culturelle du XXe siècle et de mettre en
perspective les multiples influences qui traversent la création
musicale de l’entre-deux-guerres, à Paris comme ailleurs.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
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