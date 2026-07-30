La musique en 1926, à Paris et ailleurs Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Conférence musicale, tout public.

Par Raphaël Saint-Remy, musicien, auteur, professeur de culture

musicale au conservatoire Camille Saint Saëns du 8ème arrondissement.

Une proposition du Conservatoire Camille Saint-Saëns, conservatoire municipal d’arrondissement de la ville de Paris.

A l’occasion du centenaire de la mairie du 8ème arrondissement,

Raphaël Saint Remy vous propose d’explorer cette année emblématique

de l’histoire culturelle du XXe siècle et de mettre en

perspective les multiples influences qui traversent la création

musicale de l’entre-deux-guerres, à Paris comme ailleurs.

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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