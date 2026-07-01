La MVAC13 en fête : 9 concerts gratuits en plein air Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS
mercredi 1 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Voici le programme complet :
– Mercredi 1er juillet (19h) : Concert de jazz, mambo, rock classique, blues avec l’Orchestre des Cuivres des Rails
– Vendredi 3 juillet (18h) : Concert d’ouverture du festival 100% gratuit Wishing Days (programme complet du festival du 3 au 5 juillet : FESTIVAL WISHING DAYS – Wishing Light Music Label)
– Samedi 4 juillet : Concert hommage aux Beatles (19h) puis concert 100% féminin contre le sexisme et le harcèlement (19h45)
– Dimanche 5 juillet (14h) : Concert spécial « les chansons d’antan »
– Jeudi 9 juillet (20h) : Concert de musique pop, folk et chansons françaises avec Etienne Dutheil
– Jeudi 16 juillet (19h30) : Concert duo de chansons françaises, avec Mathieu et Farah
– Vendredi 17 juillet (20h): Concert de guitare et harmonica, avec Morgan Lagunas
– Samedi 18 juillet (10h) : Concert chorale avec la Townley Grammar School
Venez profiter de 9 concerts 100% gratuits et en plein air cet été près de la place d’Italie !
Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS
+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/
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