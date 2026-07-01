UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

La MVAC13 en fête : 9 concerts gratuits en plein air Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

mercredi 1 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS

La MVAC13 en fête : 9 concerts gratuits en plein air Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement
Adresse
31 rue Bobillot
Ville
75013 PARIS
Département
Paris

Voici le programme complet :

Mercredi 1er juillet (19h) : Concert de jazz, mambo, rock classique, blues avec l’Orchestre des Cuivres des Rails

Vendredi 3 juillet (18h) : Concert d’ouverture du festival 100% gratuit Wishing Days (programme complet du festival du 3 au 5 juillet : FESTIVAL WISHING DAYS – Wishing Light Music Label)

Samedi 4 juillet : Concert hommage aux Beatles (19h) puis concert 100% féminin contre le sexisme et le harcèlement (19h45)

Dimanche 5 juillet (14h) : Concert spécial « les chansons d’antan »

Jeudi 9 juillet (20h) : Concert de musique pop, folk et chansons françaises avec Etienne Dutheil

Jeudi 16 juillet (19h30) : Concert duo de chansons françaises, avec Mathieu et Farah

Vendredi 17 juillet (20h): Concert de guitare et harmonica, avec Morgan Lagunas

Samedi 18 juillet (10h) : Concert chorale avec la Townley Grammar School

Venez profiter de 9 concerts 100% gratuits et en plein air cet été près de la place d’Italie !
Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:59:59+02:00
Date(s) :

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot  75013 PARIS
+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/


Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)