La nature sous le crayon Parc du Moulin à Tan Sens

vendredi 17 juillet 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens

Informations pratiques

Sens

La nature sous le crayon

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28

Prenez une pause artistique en participant à cet atelier de dessin dans le parc du Moulin à Tan. Le matériel sera fourni. Inscription obligatoire .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

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English : La nature sous le crayon

L’événement La nature sous le crayon Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais