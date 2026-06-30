La nature sous le crayon Parc du Moulin à Tan Sens
vendredi 17 juillet 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens
Informations pratiques
Sens
La nature sous le crayon
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28
Prenez une pause artistique en participant à cet atelier de dessin dans le parc du Moulin à Tan. Le matériel sera fourni. Inscription obligatoire .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr
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English : La nature sous le crayon
L’événement La nature sous le crayon Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais
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