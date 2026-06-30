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AGENDA · Sens

La nature sous le crayon Parc du Moulin à Tan Sens

vendredi 17 juillet 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc du Moulin à Tan
Adresse
28 Chemin de Babie
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

La nature sous le crayon

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28

Prenez une pause artistique en participant à cet atelier de dessin dans le parc du Moulin à Tan. Le matériel sera fourni. Inscription obligatoire   .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   animation.nature@grand-senonais.fr

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English : La nature sous le crayon

L’événement La nature sous le crayon Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais

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