La nature sous toutes ses couleurs, Entrée du viaduc de Torcy, Sedan

Informations pratiques

La nature sous toutes ses couleurs Samedi 19 septembre, 16h00 Entrée du viaduc de Torcy Ardennes

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Partez à la découverte de la biodiversité de Sedan lors d’une balade d’environ 3 kilomètres. Bordée par la forêt et la campagne et traversée par la Meuse, la commune offre un territoire particulièrement riche pour la nature.

Au fil de cette promenade, découvrez également les initiatives locales mises en oeuvre pour protéger et valoriser le patrimoine naturel de la commune.

Entrée du viaduc de Torcy Rue Thiers 08200 Sedan Sedan 08200 Quartier Centre Ville Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]

Partez à la découverte de la biodiversité de Sedan lors d’une balade d’environ 3 kilomètres. Bordée par la forêt et la campagne et traversée par la Meuse, la commune offre un territoire riche pour la…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan