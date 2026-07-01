Informations pratiques

Champagnat

La Naute LE BONK

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un cocktail musical prêt à tout enflammer !

L’histoire commence avec cinq colocataires aux goûts bien différents, incapables de s’entendre sur une playlist de soirée. Leur solution ? Créer Le Bonk, un projet hybride et inclassable pour mettre tout le monde d’accord.

Préparez-vous à une véritable secousse auditive, car ce quintet a donné naissance à l’Electro-Brass, un mélange improbable réunissant

La puissance implacable de la techno des free parties.

La virtuosité festive et kitch des musiques balkaniques.

L’énergie brute du jazz de la Nouvelle-Orléans.

La chaleur chaloupée du groove latino.

Né du bouillon bouillonnant des cultures de la rue, Le Bonk produit un son redoutablement efficace, taillé pour le live. L’ambiance y est tellement libératrice que même Yvonne, 77 ans, avoue y avoir sauté partout pendant plus d’une heure en étant totalement déchaînée! .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute LE BONK

L’événement La Naute LE BONK Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine