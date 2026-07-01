La Naute LE BONK Champagnat
vendredi 17 juillet 2026 · Champagnat
Informations pratiques
Champagnat
La Naute LE BONK
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Un cocktail musical prêt à tout enflammer !
L’histoire commence avec cinq colocataires aux goûts bien différents, incapables de s’entendre sur une playlist de soirée. Leur solution ? Créer Le Bonk, un projet hybride et inclassable pour mettre tout le monde d’accord.
Préparez-vous à une véritable secousse auditive, car ce quintet a donné naissance à l’Electro-Brass, un mélange improbable réunissant
La puissance implacable de la techno des free parties.
La virtuosité festive et kitch des musiques balkaniques.
L’énergie brute du jazz de la Nouvelle-Orléans.
La chaleur chaloupée du groove latino.
Né du bouillon bouillonnant des cultures de la rue, Le Bonk produit un son redoutablement efficace, taillé pour le live. L’ambiance y est tellement libératrice que même Yvonne, 77 ans, avoue y avoir sauté partout pendant plus d’une heure en étant totalement déchaînée! .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute LE BONK
L’événement La Naute LE BONK Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine
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