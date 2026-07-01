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AGENDA · Champagnat

La Naute LE BONK Champagnat

vendredi 17 juillet 2026 · Champagnat

La Naute LE BONK Champagnat

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Plan d'eau de la Naute
Ville
23190 Champagnat
Département
Creuse
Tarif

Champagnat

La Naute LE BONK

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Un cocktail musical prêt à tout enflammer !

L’histoire commence avec cinq colocataires aux goûts bien différents, incapables de s’entendre sur une playlist de soirée. Leur solution ? Créer Le Bonk, un projet hybride et inclassable pour mettre tout le monde d’accord.

Préparez-vous à une véritable secousse auditive, car ce quintet a donné naissance à l’Electro-Brass, un mélange improbable réunissant

La puissance implacable de la techno des free parties.
La virtuosité festive et kitch des musiques balkaniques.
L’énergie brute du jazz de la Nouvelle-Orléans.
La chaleur chaloupée du groove latino.
Né du bouillon bouillonnant des cultures de la rue, Le Bonk produit un son redoutablement efficace, taillé pour le live. L’ambiance y est tellement libératrice que même Yvonne, 77 ans, avoue y avoir sauté partout pendant plus d’une heure en étant totalement déchaînée!   .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54 

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English : La Naute LE BONK

L’événement La Naute LE BONK Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine

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