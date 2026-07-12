La Naute Picon mon amour Champagnat
mercredi 29 juillet 2026 · Champagnat
Informations pratiques
Champagnat
La Naute Picon mon amour
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Un cocktail musical en provenance directe des Cévennes !
En duo dans la vie comme à la scène, Picon Mon Amour est un couple déjanté qui vient étancher notre soif musicale et faire swinguer nos zygomatiques. On dit souvent d’elle qu’elle a du chien, et de lui du “Deschiens”.
Préparez-vous pour un show théâtral et musical où :
Lauren (au chant et à l’accordéon) impose son franc-parler moqueur.
Jojo (multi-instrumentiste) tente de lui voler la vedette avec une belle dose de burlesquerie.
Leurs chansons culottées à deux voix oscillent joyeusement entre compositions intimes et hymnes résolument festifs.
Avec Picon Mon Amour, attendez-vous à découvrir une vision du monde libératrice où toutes les conventions volent en éclats. .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute Picon mon amour
L’événement La Naute Picon mon amour Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine
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