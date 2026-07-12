Informations pratiques

Champagnat

La Naute Picon mon amour

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un cocktail musical en provenance directe des Cévennes !

En duo dans la vie comme à la scène, Picon Mon Amour est un couple déjanté qui vient étancher notre soif musicale et faire swinguer nos zygomatiques. On dit souvent d’elle qu’elle a du chien, et de lui du “Deschiens”.

Préparez-vous pour un show théâtral et musical où :

Lauren (au chant et à l’accordéon) impose son franc-parler moqueur.

Jojo (multi-instrumentiste) tente de lui voler la vedette avec une belle dose de burlesquerie.

Leurs chansons culottées à deux voix oscillent joyeusement entre compositions intimes et hymnes résolument festifs.

Avec Picon Mon Amour, attendez-vous à découvrir une vision du monde libératrice où toutes les conventions volent en éclats. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Naute Picon mon amour

L’événement La Naute Picon mon amour Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine