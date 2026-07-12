La Naute SOPHIE LES BAS BLEUS Champagnat
vendredi 24 juillet 2026 · Champagnat
Informations pratiques
Champagnat
La Naute SOPHIE LES BAS BLEUS
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Préparez-vous à chalouper à toute berzingue !
Sophie Les Bas Bleus, c’est avant tout l’étincelle née de la rencontre de deux Sophie, ou plutôt de deux “Sophies de Joie”. Leur recette ? Quelques mots bleus, un zeste de badinage et toujours beaucoup de “philoSophie”.
Sur scène, c’est un véritable déferlement musical où l’énergie brute percute une poésie engagée. Ce joyeux sextet dynamite les codes avec un mélange éclectique redoutable. Attendez-vous à :
Un accordéon déchaîné et un ukulélé rebelle qui se frottent à une contrebasse palpitante et une batterie frénétique.
Des rythmes enlevés qui vous feront passer de danses chaloupées en valses échevelées, voguant du tango aux airs balkaniques, sans oublier quelques touches électro.
Une musique multicolore et festive, entre java-rock, rap et slam, taillée pour faire vibrer les cœurs et les idées. .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute SOPHIE LES BAS BLEUS
L’événement La Naute SOPHIE LES BAS BLEUS Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine
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