Informations pratiques

Auxerre

La Nocturne des Quais de l’Yonne

Quais de la Marine et de la République Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec la Communauté de l’Auxerrois, organise La Nocturne des Quais de l’Yonne sous forme de marché.70 artisans et commerçants seront présents, représentant les métiers d’art et de la création, de la gastronomie et des produits locaux. Créations artisanales Céramiques, accessoires en couture, bijoux, savons, fleurs séchées, bougies, maroquinerie, vannerie, décorations en bois, fleurs, poteries, etc.

Alimentaire Spécialités antillaises, conserves de légumes, huiles artisanales et apéritifs agricoles, confitures, miel, gaufres, crêpes, recettes végétales, brasseries, spiritueux et food-truck, etc. .

Quais de la Marine et de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Nocturne des Quais de l’Yonne

L’événement La Nocturne des Quais de l’Yonne Auxerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)