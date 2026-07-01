La Nocturne des Quais de l’Yonne Auxerre
vendredi 24 juillet 2026 · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
La Nocturne des Quais de l’Yonne
Quais de la Marine et de la République Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec la Communauté de l’Auxerrois, organise La Nocturne des Quais de l’Yonne sous forme de marché.70 artisans et commerçants seront présents, représentant les métiers d’art et de la création, de la gastronomie et des produits locaux. Créations artisanales Céramiques, accessoires en couture, bijoux, savons, fleurs séchées, bougies, maroquinerie, vannerie, décorations en bois, fleurs, poteries, etc.
Alimentaire Spécialités antillaises, conserves de légumes, huiles artisanales et apéritifs agricoles, confitures, miel, gaufres, crêpes, recettes végétales, brasseries, spiritueux et food-truck, etc. .
Quais de la Marine et de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Nocturne des Quais de l’Yonne
L’événement La Nocturne des Quais de l’Yonne Auxerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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