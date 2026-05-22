La Nuit Blanche #(((INTERFÉRENCE_S)))) Habiter le son, fabrique de situations Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Le festival ((((INTERFÉRENCES)))) festival de substrats sonores _ se fait l’étendard de recherches qui s’auto-différencient, s’auto-éditent et engendrent des ordonnancements erratiques – un festival de l’imprédictible, du décodage, du déséquençage, de l’indétermination à saveur hautement poétique porté par des artistes limier.e.s de réalités enfouies et de sonorités insoupçonnées.

La seconde journée d’Intercession engage une série d’opérations sonores où les instruments deviennent circuits, les déplacements deviennent écoute et les voix deviennent matière en circulation. Les propositions réunies explorent des formes d’apprentissage par l’usage — fabriquer, chercher, moduler — révélant comment les technologies sonores déplacent les régimes d’attention et redessinent les conditions de présence au lieu.

PROGRAMME

■ 15h00–19h00 | Atelier en Galerie : Sonia Saroya — Drum Machine (Participation sur inscription – observation libre)

■ 15h00–18h00 | Atelier en Théâtre : Davide Tidoni — Listening as Intervention (Participation sur inscription – observation libre)

■ 18h30–19h00 | Performance en galerie : Hugo Vessiller-Fonfreide — PSYKONAUT – VIVANTE

■ 19h–19h 30 | Performance en Galerie : Jérôme Grivel — VVV (Variations Vociférantes Virales) — restitution

■ 19h30–21h00 | Performance de peinture et lecture poétique en cinéma : Delphine de la Roche, Lisa Signorini, Matthias Garcia — Tarot Lacrydoll

■ 19h30–21h00 | Performance participative en cour : Luc Avarguès — Les bas-côtés

■ 20h00–20h45 | Performance sonore et poétique en Théâtre : Accou Laposte & Marjolein Guldentops

■ 21h–22h00 | Live en Théâtre : Hugo Livet — Oiseaux Fantôme

Accès aux lives dans la limite des places disponibles en salle de théâtre

Journée d’Intercession 2026, entre ateliers, lives et performances, dans le cadre du Festival (((INTERFERENCE_S)))) — Acte 6 : Augures & Frémissements, pour la Nuit Blanche à Paris.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/la-nuit-blanche-interference-s +33153019696 info@cwb.fr



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