La nuit de la chauve-souris Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

La nuit de la chauve-souris

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Une sortie nocturne pour percer les secrets de la biodiversité du château

Quand le soleil se couche sur le Château de Pontivy, une autre vie s’éveille dans ses murs. Le vendredi 28 août, vous êtes invités à une sortie nocturne pour observer la colonie de chauves-souris qui habite le monument. Une rencontre rare, à mi-chemin entre patrimoine et nature.

Pour vous accompagner, Matthieu Ménage, spécialiste de la biodiversité nocturne, partagera ses connaissances et vous aidera à reconnaître ces mammifères discrets. Vous découvrirez comment ces espèces protégées cohabitent avec les pierres du château, et pourquoi le monument constitue pour elles un refuge précieux.

La soirée s’inscrit dans un partenariat entre la Ville de Pontivy et Pontivy Communauté, autour d’une question qui anime la valorisation du château comment préserver la biodiversité dans un site patrimonial en chantier ? Pour aller plus loin, une table ronde sur ce thème est proposée le même soir, de 18h à 19h30.

Gratuit, sur inscription .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

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English :

L’événement La nuit de la chauve-souris Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté