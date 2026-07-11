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AGENDA · Saint-Just-Malmont

La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

vendredi 20 novembre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Cercle
Adresse
9 place des victimes de la déportation et du travail
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

La Nuit de la glisse au Ciné Ruban

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Rendez-vous dans votre Ciné Ruban pour la Nuit de la glisse 2026 !
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come to your Cin%E9 Ruban for the 2026 Night of Sliding!

L’événement La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène

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