La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

La Nuit de la glisse au Ciné Ruban

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Rendez-vous dans votre Ciné Ruban pour la Nuit de la glisse 2026 !

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come to your Cin%E9 Ruban for the 2026 Night of Sliding!

L’événement La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène