La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
vendredi 20 novembre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
La Nuit de la glisse au Ciné Ruban
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Rendez-vous dans votre Ciné Ruban pour la Nuit de la glisse 2026 !
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come to your Cin%E9 Ruban for the 2026 Night of Sliding!
L’événement La Nuit de la glisse au Ciné Ruban Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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