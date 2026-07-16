La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique, Le Lieu, Lorient

Informations pratiques

La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique 6 – 9 mai 2027 Le Lieu Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-06T18:00:00+02:00 – 2027-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-09T10:00:00+02:00 – 2027-05-09T18:00:00+02:00

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe et en mouvement dans des lieux hors du commun. Cette proposition se déploie également à Marseille, Lorient, Strasbourg, Rémire-Montjoly (Guyane), Le Vigan (Cévennes).

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À Lorient, du jeudi 6 au dimanche 9 mai 2027, la Nuit de l’Instant s’installe au cœur du quartier du Péristyle. Pensé comme une fête photographique immersive, l’événement investit des lieux inattendus et patrimoniaux — la Villa Frégate, le réservoir de la ville, les moulins, le Manège, les jardins — pour y créer un parcours de déambulation libre où chaque espace devient le cadre singulier d’une œuvre. Le coup d’envoi est donné le jeudi 6 mai à 18h30 avec le vernissage de l’exposition de Sabatina Leccia à la Villa Frégate. Tout au long du week-end, le parcours déroule une programmation plurielle : projections de films documentaires au Manège en partenariat avec J’ai Vu Un Doc, exposition de Pauline Hegaret dans le Réservoir de la Ville — transformé pour l’occasion en lieu de contemplation et d’immersion —, projections photographiques de Gwenolé Le Gal, lauréat de la Bourse de l’Image Photographique, projection de la restitution du projet participatif Point de Vue du Là et une œuvre issue de la programmation des structures partenaires.

L’événement ne s’arrête pas à la contemplation. Des ateliers tout public sont proposés en journée — jeux, manipulations autour de la couleur et de la lumière — pour explorer la photographie par le geste et l’expérimentation. Le samedi soir, la Guinguette accueille une soirée diapo participative : chacun est invité à apporter ses propres diapositives, à les projeter et à partager les histoires et les souvenirs qu’elles portent. Un moment rare où le public devient acteur et narrateur. Accessible à tous, intergénérationnel, ancré dans l’espace public, cet événement cherche à faire de la photographie un espace de rencontre, d’échange et de création collective. Il offre aux habitant·e·s comme aux visiteur·euse·s la possibilité de vivre les images autrement, de questionner le regard et de réinvestir leur quartier comme un territoire de découverte.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Le Lieu Rue de l’Enclos du Port, 56100 Lorient, France Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297211802 http://www.galerielelieu.com Le Lieu de la Photographie est un centre dédié à la photographie contemporaine installé à Lorient depuis 1979. C’est un espace de découverte, de réflexion et de rencontre entre les artistes et le public. Le Lieu produit des expositions originales, accompagne les auteurs et soutient la création émergente, organise des résidences, diffuse des expositions, gère sa collection photographique, développe et prête sa documentation artistique et déploie un travail d’éducation à l’image auprès

d’un large public.

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du bicentenaire de la photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe …

Vue de l’installation Silently Blowing Almost Every Building on de Marc Lathuillière, La Nuit de l’Instant 2016 © Les ateliers de l’image / Centre Photographique Marseille.