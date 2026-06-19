La Nuit de l’Objet Théâtre Louis Jouvet Belfort
La Nuit de l’Objet Théâtre Louis Jouvet Belfort samedi 20 février 2027.
Belfort
La Nuit de l’Objet
Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 20:00:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
L’Amour du Risque (Bakélite)
Ballet pour robots aspirateurs
Sur fond de dîner aux chandelles et de musiques romantiques, un homme attend de se faire servir. Ici, le service est automatisé et géré par une intelligence artificielle aux capacités quelque peu limitées.
Des robots aux trajectoires aléatoires vont et viennent dans l’espace jusqu’à créer une danse hypnotique.
Au fil du spectacle, leurs comportements deviennent troubles et l’on pourrait même leur prêter des intentions humaines.
Un jeu d’équilibre, au bord de la chute, l’accident n’est jamais loin.
Les Râteaux de l’Amour (Bakélite)
L’amour comme un théâtre d’objet
Les Râteaux de l’amour, c’est une comédie romantique inversée. Il y a des fleurs et des paillettes mais tout est en plastique. Il y a des moments sous la pluie, des acteur·ices sexy, des chansons qui restent en tête mais ça finit toujours en eau de boudin.
C’est aussi une histoire en technicolor où les désirs, les fantasmes se font lessiver à coup de remarques assassines t’es trop gros·se, trop moche, trop maigre, trop pas comme je voudrais que tu sois, pas assez drôle, intelligent·e, charmant·e… Et puis bon, je préférerais qu’on reste ami·es ! Dans Les Râteaux de l’amour, on suit Ludo, notre héros , qui va d’échec en échec, du premier râteau d’enfance à sa guerre contre le romantisme. Son histoire est comme le reflet de nos propres tentatives.
Puppet Fight Club (Cie La Pendue)
Deux rivaux se chamaillent dans un catch verbal hilarant suivi d’un corps à corps renversant.
Lequel de ce duo tragi-comique aura raison de la folie de l’autre?
Quelle que soit l’issue du combat, une chose est certaine
Dans le ring du Puppet Fight Club on peut être à la fois vivant et mort de rire. .
Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : La Nuit de l’Objet
L’événement La Nuit de l’Objet Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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