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La nuit des chauves-souris à la Pyramide du Loup, La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY, Toucy

samedi 22 août 2026 · La Pyramide du Loup - Les Gilats- 89130 TOUCY · Toucy

La nuit des chauves-souris à la Pyramide du Loup, La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY, Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
La Pyramide du Loup - Les Gilats- 89130 TOUCY
Adresse
Les Gilats-89130 TOUCY
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne

La nuit des chauves-souris à la Pyramide du Loup Samedi 22 août, 16h30 La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T23:45:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T23:45:00+02:00

À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, la Pyramide du Loup vous propose des sorties de terrain, différentes animations et projection d’un film le samedi 22 Août. Aux côtés du spécialiste Ludovic Jouve, venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie.

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À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, la Pyramide du Loup vous propose des sorties de terrain, différentes animations et projection d’un film le samedi 22 Août.

Pyramideduloup

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