La nuit des chauves-souris à la Pyramide du Loup, La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY, Toucy

Informations pratiques

La nuit des chauves-souris à la Pyramide du Loup Samedi 22 août, 16h30 La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T23:45:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T23:45:00+02:00

À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, la Pyramide du Loup vous propose des sorties de terrain, différentes animations et projection d’un film le samedi 22 Août. Aux côtés du spécialiste Ludovic Jouve, venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie.

La Pyramide du Loup – Les Gilats- 89130 TOUCY Les Gilats-89130 TOUCY Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lapyramideduloup.com/nuit-de-la-chauve-souris/ »}]

À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, la Pyramide du Loup vous propose des sorties de terrain, différentes animations et projection d’un film le samedi 22 Août.

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