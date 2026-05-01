La nuit des musées Abbeville
La nuit des musées Abbeville samedi 23 mai 2026.
Abbeville
La nuit des musées
34 Rue des Capucins Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Explorez, écoutez, partagez !
Le Beffroi Musée Boucher de Perthes Manessier, actuellement fermé pour travaux, vous embarque pour la deuxième année consécutive dans une Nuit des Musées hors-les-murs au Carmel Maison du patrimoine, de 18h à 22h.
Au programme déambulations musicales, ateliers pour le jeune public de 18h à 19h30 et découverte des espaces d’exposition… Une soirée culturelle, conviviale et pleine de vie à partager !
Explorez, écoutez, partagez !
Le Beffroi Musée Boucher de Perthes Manessier, actuellement fermé pour travaux, vous embarque pour la deuxième année consécutive dans une Nuit des Musées hors-les-murs au Carmel Maison du patrimoine, de 18h à 22h.
Au programme déambulations musicales, ateliers pour le jeune public de 18h à 19h30 et découverte des espaces d’exposition… Une soirée culturelle, conviviale et pleine de vie à partager ! .
34 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69
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English :
Explore, listen, share!
The Musée Boucher de Perthes ? Manessier, currently closed for renovation, invites you for the second year running to a Nuit des Musées hors-les-murs at the Carmel ? Maison du patrimoine, from 6pm to 10pm.
On the program: musical strolls, workshops for young audiences from 6pm to 7:30pm and discovery of the exhibition spaces? A lively, cultural evening to share!
L’événement La nuit des musées Abbeville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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