Abbeville

La nuit des musées

34 Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Explorez, écoutez, partagez !

Le Beffroi Musée Boucher de Perthes Manessier, actuellement fermé pour travaux, vous embarque pour la deuxième année consécutive dans une Nuit des Musées hors-les-murs au Carmel Maison du patrimoine, de 18h à 22h.

Au programme déambulations musicales, ateliers pour le jeune public de 18h à 19h30 et découverte des espaces d’exposition… Une soirée culturelle, conviviale et pleine de vie à partager !

Explorez, écoutez, partagez !

Le Beffroi Musée Boucher de Perthes Manessier, actuellement fermé pour travaux, vous embarque pour la deuxième année consécutive dans une Nuit des Musées hors-les-murs au Carmel Maison du patrimoine, de 18h à 22h.

Au programme déambulations musicales, ateliers pour le jeune public de 18h à 19h30 et découverte des espaces d’exposition… Une soirée culturelle, conviviale et pleine de vie à partager ! .

34 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

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English :

Explore, listen, share!

The Musée Boucher de Perthes ? Manessier, currently closed for renovation, invites you for the second year running to a Nuit des Musées hors-les-murs at the Carmel ? Maison du patrimoine, from 6pm to 10pm.

On the program: musical strolls, workshops for young audiences from 6pm to 7:30pm and discovery of the exhibition spaces? A lively, cultural evening to share!

L’événement La nuit des musées Abbeville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT DE LA BAIE DE SOMME