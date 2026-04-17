La Nuit des Orangers au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise
La Nuit des Orangers au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise vendredi 17 avril 2026.
Amboise
La Nuit des Orangers au Domaine Royal de Château Gaillard
allée du Pont Moulin Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
De 19h à 23h, à l’occasion de la Nuit des Châteaux, Château Gaillard se métamorphose sur le thème La Nuit Bleue comme une Orange .
De 19h à 23h, à l’occasion de la Nuit des Châteaux, Château Gaillard se métamorphose sur le thème La Nuit Bleue comme une Orange . Quand tombe le soir, le parc illuminé se révèle dans une féerie de lumières, les orangers s’embrasent de reflets mystérieux et le château s’éclaire doucement à la lueur des bougies. En visite libre ou guidée, vos pas résonnent dans une ambiance sonore envoûtante, guidés par des éclats de poésie au détour d’un arbre dans le parc ou d’un meuble ancien, surgissent des vers choisis, écrits par de grands poètes de toutes les époques, célébrant l’orange, ses parfums et la nature éclatante. Chaque recoin devient ainsi une rencontre imprévue entre patrimoine et poésie, pour une parenthèse nocturne rare et hors du temps. 12 .
allée du Pont Moulin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
From 7pm to 11pm, on the occasion of the Nuit des Châteaux, Château Gaillard undergoes a metamorphosis on the theme of La Nuit Bleue comme une Orange .
L’événement La Nuit des Orangers au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE AMBOISE
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