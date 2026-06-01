La Nuit des Relais Bordeaux, Place Pey-berland, Bordeaux

La Nuit des Relais Bordeaux Jeudi 4 juin, 18h00 Place Pey-berland Gironde

Frais d’inscription : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

La Nuit des Relais est un événement incontournable qui réunit citoyen·nes, entreprises et associations lors d’une course en relais.

Participez à votre rythme et soutenez la lutte contre les violences faites aux femmes pendant une soirée festive et solidaire.

Les modalités d’inscription :

#1. Inscrivez-vous dès maintenant avec l’achat de votre dossard.

#2. Créez une équipe de 3 à 5 personnes maximum avec vos ami.es, collègues, familles. (Tout le monde doit s’inscrire individuellement et acheter son dossard)

#3. Collectez, ensemble minimum 500€ de dons auprès de votre entourage pour valider votre participation : un guide vous sera transmis pour solliciter des dons auprès de vos proches mais n’hésitez pas à faire preuve de créativité, comme une vente de gâteaux solidaire, créer un compte Instagram pour solliciter largement autour de votre engagement, etc…

#4. Rendez-vous le Jour J pour vivre une expérience exceptionnelle en prenant part à la course (ou marche) de relais. Profitez des animations, des espaces de restauration, et découvrez notre village associatif.

Déroulé de la soirée et de la course en relais

Dès 18h – Accueil : Rendez-vous sur la place Pey-Berland pour récupérer vos dossards et lancer la soirée !

18h-20h – Village associatif, DJ set, animations, espace bar et restauration !

19h – Début des animations sur scène

‍♀️ 20h – 21h30 – Course en relais : Le départ est donné à 20h. La première relayeuse ou le premier relayeur de chaque équipe fait un tour de piste complet (environ 500 m), puis revient dans son SAS de départ pour transmettre le relais à la personne suivante au sein de son équipe. Pensez à organiser votre ordre de passage à l’avance pour ne pas perdre de temps.

21h45 – Remise des prix : Des prix pour l’équipe avec la plus grande collecte, les plus beaux costumes, la vitesse, l’ambiance… et bien plus !

Place Pey-berland Place Pey-Berland Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.nuitdesrelais.org »}]

La Nuit des Relais est une course en relais festive et solidaire de collecte de fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes et soutenir les associations en Nouvelle Aquitaine ! course festive

Stephen Neveux – Fondation des Femmes