La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez Comédie CDN de Reims Reims
mardi 24 novembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-26 22:30:00
Date(s) :
2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26
Tout public
La Nuit des rois
ou Tout ce que vous voulez
Texte William Shakespeare
Traduction Olivier Cadiot
Mise en scène Galin Stoev
Œuvre majeure du grand dramaturge anglais, La Nuit des rois met en scène les tourments du désir dans un jeu intemporel sur les identités de genre où personnages et spectateurs sont amenés à douter de leur jugement.
Échouée sur une plage après une tempête, Viola croit mort son frère jumeau Sebastian. Pour survivre en ce pays hostile, la jeune femme se déguise alors en homme et entre, sous le nom de Cesario, au service du Duc Orsino, là où la Comtesse Olivia tombe sous son charme. À partir de ce travestissement initial, Shakespeare écrit une comédie jouissive et profondément mélancolique, vivifiée par la récente traduction d’Olivier Cadiot, directe et ludique. Galin Stoev offre à sa troupe d’acteurs une suite d’aventures émotionnelles et de quiproquos sur le trouble dans les genres féminin et masculin, les normes sociétales et la liberté scandaleuse de l’amour. Entre ivresse et folie, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez pose un regard plein d’humour sur l’humain, ses peurs et ses passions.
EXTRAIT
On dit que la musique alimente l’amour
alors, musique !
Servez-m’en jusqu’à la lie
au maximum
L’envie en tombe malade
Et déjà
— l’appétit se meurt
Allez, encore cette montée
sa chute est mortelle
Elle envoie un son délicieux à mes oreilles
William Shakespeare
La Nuit des rois
Dates
Mardi 24 novembre 20h
Mercredi 25 novembre 20h
Jeudi 26 novembre 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée 2h30 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez
L’événement La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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