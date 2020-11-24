La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-26 22:30:00

Date(s) :

2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26

Tout public

La Nuit des rois

ou Tout ce que vous voulez

Texte William Shakespeare

Traduction Olivier Cadiot

Mise en scène Galin Stoev

Œuvre majeure du grand dramaturge anglais, La Nuit des rois met en scène les tourments du désir dans un jeu intemporel sur les identités de genre où personnages et spectateurs sont amenés à douter de leur jugement.

Échouée sur une plage après une tempête, Viola croit mort son frère jumeau Sebastian. Pour survivre en ce pays hostile, la jeune femme se déguise alors en homme et entre, sous le nom de Cesario, au service du Duc Orsino, là où la Comtesse Olivia tombe sous son charme. À partir de ce travestissement initial, Shakespeare écrit une comédie jouissive et profondément mélancolique, vivifiée par la récente traduction d’Olivier Cadiot, directe et ludique. Galin Stoev offre à sa troupe d’acteurs une suite d’aventures émotionnelles et de quiproquos sur le trouble dans les genres féminin et masculin, les normes sociétales et la liberté scandaleuse de l’amour. Entre ivresse et folie, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez pose un regard plein d’humour sur l’humain, ses peurs et ses passions.

EXTRAIT

On dit que la musique alimente l’amour

alors, musique !

Servez-m’en jusqu’à la lie

au maximum

L’envie en tombe malade

Et déjà

— l’appétit se meurt

Allez, encore cette montée

sa chute est mortelle

Elle envoie un son délicieux à mes oreilles

William Shakespeare

La Nuit des rois

Dates

Mardi 24 novembre 20h

Mercredi 25 novembre 20h

Jeudi 26 novembre 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée 2h30 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez

L’événement La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne