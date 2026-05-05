La Nuit Européenne des musées au Frac-Artothèque Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Limoges

La Nuit Européenne des musées au Frac-Artothèque

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Frac-Artothèque vous ouvre ses portes pour une soirée de performances !

17h30 Ne pas perdre une miette, une performance de Amélie Fontaine & Mari Campistron Durée 1h

Amélie Fontaine & Mari Campistron ont préparé deux personnages à dévorer ensemble jusqu’à la dernière miette, pour découvrir un secret caché.

19h30 Parade, une performance de Anna Gianferrari Durée 45 min

Que la Parade soit nuptiale ou martiale, parader, c’est faire étalage de ses attributs, se pavaner pour célébrer, contester, défier l’autre , espérer le séduire ou le vaincre. Attirer son attention, le charmer pour parvenir à ses fins. C’est un moment de fierté, de représentation, chorégraphié et costumé. Il est question de s’offrir à l’autre, d’être généreuse, au risque d’être nue, ou pas, car paraître est le maître-mot.

Sans réservation. .

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : La Nuit Européenne des musées au Frac-Artothèque

L’événement La Nuit Européenne des musées au Frac-Artothèque Limoges a été mis à jour le 2026-05-01 par Terres de Limousin