La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

Le temps d’une nuit, le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre grand ses portes pour une soirée festive et hors du commun. Entre les expositions Africa Fashion et Plumes du Paradis, les collections permanentes et le toit terrasse du musée, vivez une expérience unique mêlant musique, contes, visites insolites et moments conviviaux… le tout gratuitement !

Programme complet

Une fresque collective à colorier pour un moment partagé

Des mini-visites flash pour découvrir les collections de manière originale et inédite

Des mini-concerts des Chanteurs d’oiseaux

Des contes autour des animaux et de la nature

Et aussi

Un espace détente avec coussins et transats pour profiter de la vue depuis le toit du musée

La diffusion de la playlist Africa Fashion pour vous plonger dans l’ambiance de l’exposition

Un photocall pour repartir avec un souvenir !

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, vivez une nocturne inédite !

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 23h59

gratuit

En accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit, activités gratuites dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees



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