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La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du quai Branly Jacques Chirac

Adresse : 37 quai Branly

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <ul><li>En accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit, activités gratuites dans la limite des places disponibles</li></ul>

Le temps d’une nuit, le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre grand ses portes pour une soirée festive et hors du commun. Entre les expositions Africa Fashion et Plumes du Paradis, les collections permanentes et le toit terrasse du musée, vivez une expérience unique mêlant musique, contes, visites insolites et moments conviviaux… le tout gratuitement !

Programme complet

  • Une fresque collective à colorier pour un moment partagé
  • Des mini-visites flash pour découvrir les collections de manière originale et inédite
  • Des mini-concerts des Chanteurs d’oiseaux
  • Des contes autour des animaux et de la nature

Et aussi

  • Un espace détente avec coussins et transats pour profiter de la vue depuis le toit du musée
  • La diffusion de la playlist Africa Fashion pour vous plonger dans l’ambiance de l’exposition
  • Un photocall pour repartir avec un souvenir !

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, vivez une nocturne inédite !
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 23h59
gratuit

  • En accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit, activités gratuites dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly  75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees


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