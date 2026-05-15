La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS
La Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS samedi 23 mai 2026.
Le temps d’une nuit, le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre grand ses portes pour une soirée festive et hors du commun. Entre les expositions Africa Fashion et Plumes du Paradis, les collections permanentes et le toit terrasse du musée, vivez une expérience unique mêlant musique, contes, visites insolites et moments conviviaux… le tout gratuitement !
Programme complet
- Une fresque collective à colorier pour un moment partagé
- Des mini-visites flash pour découvrir les collections de manière originale et inédite
- Des mini-concerts des Chanteurs d’oiseaux
- Des contes autour des animaux et de la nature
Et aussi
- Un espace détente avec coussins et transats pour profiter de la vue depuis le toit du musée
- La diffusion de la playlist Africa Fashion pour vous plonger dans l’ambiance de l’exposition
- Un photocall pour repartir avec un souvenir !
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, vivez une nocturne inédite !
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 23h59
gratuit
- En accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit, activités gratuites dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees
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