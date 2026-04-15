La Nuit européenne des musées au Musée national des douanes, Musée national des Douanes, Bordeaux

La Nuit européenne des musées au Musée national des douanes Samedi 23 mai, 18h00 Musée national des Douanes Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La Nuit européenne des musées 2026 au Musée national des douanes

Samedi 23 mai 2026, de 18h à minuit

À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2026, le Musée national des douanes ouvre ses portes pour une soirée spéciale autour du jeu, du voyage et de la découverte. Unique en France, ce musée retrace l’histoire et les missions de la douane. Récemment rénové, il propose un parcours moderne et accessible à tous.

Soirée jeux en partenariat avec La Quinzaine du Jeu 2026

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu 2026, organisée dans la métropole bordelaise pendant 15 jours au mois de mai par le Collectif Fête du Jeu, le musée propose en collaboration une soirée dédiée jeux en lien avec le voyage et l’univers de la douane.

Exposition temporaire : « La douane aux frontières du large »

Découvrez l’histoire de la douane maritime à travers une sélection d’objets anciens, d’uniformes, de maquettes de bateaux et de témoignages. L’exposition présente également les missions actuelles de la douane en mer : contrôle du commerce maritime, sécurité en mer, protection de l’environnement et sauvetage.

Visite libre du parcours permanent

Accessible en visite libre toute la soirée, le parcours permanent permet de découvrir l’histoire de la douane, de l’Antiquité à aujourd’hui.

Musée national des Douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0970275766 https://www.musee-douanes.fr Depuis son ouverture en 1984, le musée gère les collections historiques de la douane.

Le musée conserve aujourd’hui plus de 13 000 objets d’une grande variété, dont environ 600 sont exposés.

On peut y découvrir des uniformes, des outils de contrôle, des cartes, des maquettes, des sculptures, des saisies douanières… Objets précieux ou simples outils de travail, tous illustrent les multiples aspects de l’administration des douanes au fil des siècles, ainsi que le travail au quotidien de ses agents.

Des œuvres d’artistes majeurs tels que Claude Monet, Salvador Dali ou Ben, sont venues compléter les collections pour illustrer l’univers parfois très concret, parfois plus poétique de ce métier.

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©Musée national des douanes