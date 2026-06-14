La Nuit promet d’être belle Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
La Nuit promet d’être belle Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS mardi 23 juin 2026.
Piaf, Jobim, Stevie Wonder, deux mesures de chansons, un tiers de bossa et un trait de champagne ajouté par Higelin, voilà la recette du concert des musiques actuelles au CMA 16.
1. Je ne veux pas travailler (Forbes/Lauderdale)
2. La Vie en rose (E. Piaf)
3. Envol (Yonna El Boustany)
4. Les feuilles mortes (J. Kosma/J. Prévert)
5. Moanin (R. Scott)
6. How insensitive (C. Jobim)
7. Un homme heureux (W. Sheller)
8. Mélodie 64 (P.M. Sivadier)
9. You don’t own me (J. Madara/D. White)
10. New York (Yoann Paris)
11. Sunny (S. Wonder)
12. Les Eaux de mars (C. Jobim/G. Moustaki)
13. Champagne (J. Higelin)
avec
Yonna El Boustany, piano et chant
Thaïs Marcaire, piano
Camila Messadi Lopez, violoncelle et chant
Iliana Messadi Lopez, chant
Julian Nadolski, piano
Yoann Paris, piano
Sarah Ramdan, piano
Tony Roy Edward, piano et chant
Concert des cours et ateliers Musiques Actuelles du Conservatoire Francis Poulenc, dirigé par Pierre-Michel Sivadier
Le mardi 23 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
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