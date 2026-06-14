Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Nuit promet d’être belle Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

La Nuit promet d’être belle Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

La Nuit promet d’être belle Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS mardi 23 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Francis Poulenc

Adresse : 11, rue Jean de la Fontaine

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Piaf, Jobim, Stevie Wonder, deux mesures de chansons, un tiers de bossa et un trait de champagne ajouté par Higelin, voilà la recette du concert des musiques actuelles au CMA 16.

1. Je ne veux pas travailler (Forbes/Lauderdale)

2. La Vie en rose (E. Piaf)

3. Envol (Yonna El Boustany)

4. Les feuilles mortes (J. Kosma/J. Prévert)

5. Moanin (R. Scott)

6. How insensitive (C. Jobim)

7. Un homme heureux (W. Sheller)

8. Mélodie 64 (P.M. Sivadier)

9. You don’t own me (J. Madara/D. White)

10. New York (Yoann Paris)

11. Sunny (S. Wonder)

12. Les Eaux de mars (C. Jobim/G. Moustaki)

13. Champagne (J. Higelin)

avec

Yonna El Boustany, piano et chant

Thaïs Marcaire, piano

Camila Messadi Lopez, violoncelle et chant

Iliana Messadi Lopez, chant

Julian Nadolski, piano

Yoann Paris, piano

Sarah Ramdan, piano

Tony Roy Edward, piano et chant

Concert des cours et ateliers Musiques Actuelles du Conservatoire Francis Poulenc, dirigé par Pierre-Michel Sivadier
Le mardi 23 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine  75016 PARIS


Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Francis Poulenc et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)