La nuit sauvage – Visite des collections permanentes dans la pénombre, Muséum d’Histoire naturelle, Bordeaux

La nuit sauvage – Visite des collections permanentes dans la pénombre Samedi 23 mai, 20h00, 20h25, 20h50, 21h15, 21h40, 22h05, 22h30, 22h55, 23h29 Muséum d’Histoire naturelle Gironde

Inscription sur place

Limité à 20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:29:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Pour la nuit européenne des musées 2026, le Muséum de Bordeaux vous invite à découvrir son exposition permanente sous un nouveau jour : celui de la nuit.

Rebaptisée pour l’occasion La Nature entrevue par les humains, uniquement à l’aide d’une lampe-torche, et accompagné d’un médiateur, vous aurez l’occasion de (re)découvrir l’extraordinaire richesse du monde animal. Une visite qui pourrait bien apporter une réponse à cette grande question : que se passe-t-il dans un muséum d’histoire naturelle une fois les éclairages éteints ?

Muséum d’Histoire naturelle 5 Place Bardineau, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556482637 https://www.museum-bordeaux.fr En s’appuyant sur ses collections patrimoniales, le Muséum de Bordeaux propose une nouvelle approche de la médiation dans une démarche de transmission par l’émerveillement. Zoologie : grands spécimens naturalisés. Espèces rares, en voie de disparition ou disparues. Faune quaternaire de la grotte ornée de Pair-non-Pair. Collections régionales de rapaces, oiseaux d’eau et poissons. Collections d’oiseaux-mouche. Collection générale de tortues. Piéton : Par le Jardin public – entrées : Place Bardineau / Place du Champ de Mars / Cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la Course / Place Longchamps – Tram : B arrêt Quinconces / C arrêt Jardin public – Bus : 4-5N-15 arrêt Jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau – Vélo : Stations Vcub à proximité – Voiture : Parking Auditorium / Parking Tourny / Parking Allée de Bristol

Pour la nuit européenne des musées 2026, le Muséum de Bordeaux vous invite à découvrir son exposition permanente sous un nouveau jour : celui de la nuit. NDMBX26

© Mélissa Portes