La Nuit Secrète des Cabotans, Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens », Amiens

Informations pratiques

La Nuit Secrète des Cabotans Samedi 19 septembre, 19h30 Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens » Somme

Limité à 35 personnes. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

– À l’occasion d’une soirée exceptionnelle, le Théâtre Chés Cabotans d’Amiens vous ouvre ses portes… mais pas tout à fait comme d’habitude ! Ce samedi 19 septembre à 19h30, 20h30 et 21h30, venez vivre une visite inoubliable menée par deux guides pas comme les autres : Albertinho et Anita, deux marionnettes à taille humaine hautes en couleur et véritables passionnées du patrimoine picard !

Ces personnages doux et touchants vous entraîneront à la découverte des coulisses et des secrets du théâtre de Lafleur et ses amis, emblèmes vivants de la tradition du Théâtre d’Animation Picard. Humour, anecdotes, surprises et immersion nocturne au cœur d’un lieu mythique : laissez-vous guider autrement, dans une ambiance conviviale et magique. Une occasion unique de découvrir le théâtre sous un autre jour… ou plutôt sous une autre nuit !

Et qui sait ? Peut-être aurez-vous envie, vous aussi, de rejoindre les rangs de l’association Théâtre d’Animation Picard ?

Avec la troupe Chés Cabotans d’Amiens et la Compagnie des Invisibles.

Visites gratuites et accessibles tout public. Chaque visite dure environ 30 minutes. Jauge limitée à 35 personnes.

Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens » 31 rue Edouard David, 80000 Amiens Amiens 80000 Quartier Saint-Leu Somme Hauts-de-France 03.22.22.30.90 http://www.ches-cabotans-damiens.com [{« type »: « link », « value »: « https://picardie-billet.for-system.com/z8501e4f68660x68660_fr-Service-Patrimoine-Amiens-Metropole.aspx?Param/IdProprio=6978 »}] Le Théâtre de « Chés Cabotans d’Amiens » oeuvre au maintien, au développement et à la valorisation à la fois – de ce véritable patrimoine vivant que représente la collection municipale de 204 marionnettes picardes à tringle et à fils »Chés Cabotans d’Amiens », institution culturelle créée en 1933 par Maurice Domon et héritière d’une tradition bicentenaire, élément incontournable de la Culture Picarde. – et de la Langue Picarde parlée par les 2 héros Lafleur et Sandrine.

À l’occasion d’une soirée exceptionnelle, le Théâtre Chés Cabotans d’Amiens vous ouvre ses portes… mais pas tout à fait comme d’habitude !

©TAP Chés Cabotans d’Amiens & Les Invisibles