La numérisation patrimoniale, outil de rayonnement, Institut du Monde Arabe, Paris
mardi 27 avril 2027 · Institut du Monde Arabe · Paris
Informations pratiques
La numérisation patrimoniale, outil de rayonnement Mardi 27 avril 2027, 18h00 Institut du Monde Arabe Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-27T18:00:00+02:00 – 2027-04-27T21:00:00+02:00
Fin : 2027-04-27T18:00:00+02:00 – 2027-04-27T21:00:00+02:00
Dans le cadre d’un atelier mis en place à destination d’un public scolaire (Bachelier et BTS), une partie de la collection de la phototèque de l’Institut du Monde Arabe-Paris sera numérisée.
Cette action sera le point de départ de la reflexion menée lors de cette conférence, autour des possibilités de rayonnement qu’offrent la numérisation d’un fond patrimonial.
Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Dans le cadre d’un atelier mis en place à destination d’un public scolaire (Bachelier et BTS), une partie de la collection de la phototèque de l’Institut du Monde Arabe-Paris sera numérisée.
©DR
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