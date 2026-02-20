La Pause de Monsieur Croche, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

La Pause de Monsieur Croche Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Ce rendez-vous, déjà bien connu des habitués, est l’occasion pour les élèves du Conservatoire de mettre en pratique ce qu’ils apprennent avec leurs professeurs et d’offrir une magnifique pause musicale aux usagers de la Médiathèque.

L’événement se déroulera sous la verrière de la Médiathèque.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Le rendez-vous musical du Conservatoire et de la Médiathèque !

@villedenevers