La Pépite #9, Beaks La Vapeur Dijon
La Pépite #9, Beaks La Vapeur Dijon mardi 3 novembre 2026.
Dijon
La Pépite #9, Beaks
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 19:30:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.
Beaks est le projet d’Anna Francesca, autrichienne aux multi-casquettes, modèle, artiste, poétesse. Elle joue avec les mots comme avec un instrument et y ajoute une musique minimaliste. Ses paroles sont des instantanés introspectifs de la vie voire des séquences oniriques qui reflètent l’essence même de la condition humaine. Oscillant entre réalité et rêverie vertigineuse, Beaks est une somnambule les yeux ouverts. Cela devient évident dans son single Dirty Girls , qui se termine par les mots Comment fonctionnent les rêves ? Est-ce que je me réveillerai si je meurs ? Après plusieurs singles sortis au fil de l’eau, elle nous fera découvrir son premier album à l’Automne 2026. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Pépite #9, Beaks
L’événement La Pépite #9, Beaks Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 1 juillet 2026
- Dijon la nuit Office de tourisme Dijon 3 juillet 2026
- Les Fêtes de la Vigne Dijon 4 juillet 2026
- Visite Dijon, jungle urbaine! Dijon 7 juillet 2026
- Promenade de l’hôpital à la cité Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 12 juillet 2026