La Pépite #9, Beaks La Vapeur Dijon

Dijon

La Pépite #9, Beaks

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro. Des concerts pour découvrir des artistes dans le club de La Vapeur, à petit prix 5 € ou gratuit avec la Carte Vapeur.

Beaks est le projet d’Anna Francesca, autrichienne aux multi-casquettes, modèle, artiste, poétesse. Elle joue avec les mots comme avec un instrument et y ajoute une musique minimaliste. Ses paroles sont des instantanés introspectifs de la vie voire des séquences oniriques qui reflètent l’essence même de la condition humaine. Oscillant entre réalité et rêverie vertigineuse, Beaks est une somnambule les yeux ouverts. Cela devient évident dans son single Dirty Girls , qui se termine par les mots Comment fonctionnent les rêves ? Est-ce que je me réveillerai si je meurs ? Après plusieurs singles sortis au fil de l’eau, elle nous fera découvrir son premier album à l’Automne 2026. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Pépite #9, Beaks

L’événement La Pépite #9, Beaks Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)