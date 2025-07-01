La Pépite #9, Beaks, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

La Pépite #9, Beaks Mardi 3 novembre, 19h30 La Vapeur Côte-d’Or

De gratuit à 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T19:30:00+01:00 – 2026-11-03T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T19:30:00+01:00 – 2026-11-03T21:00:00+01:00

La Pépite, c’est une parenthèse musicale en début de semaine, à l’heure de l’apéro.

Beaks /AT

Autrichienne aux multi-casquettes, Beaks joue avec les mots comme avec un instrument et y ajoute une musique minimaliste et introspective. Oscillant entre réalité et rêverie vertigineuse, elle est une somnambule les yeux ouverts.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/beaks »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Rock alternatif, Beaks Dijon Concert

DR