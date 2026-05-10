La Petite Ceinture fait son cirque ! La Petite Ceinture à la porte de Clignancourt Paris

Au programme :

Dès midi, le public sera convié pour se restaurer sur place, grâce à Colchide, restaurant géorgien

De nombreux stands – vente de bijoux Touaregs et de création, de photos, de livres pour enfants, des partenaires du quartier : tout un village sur les rails de la Petite Ceinture !

Rendez-vous le 14 juin, toujours sur notre chère Petite Ceinture. ❤️

Le grand festival, en plein air, gratuit et ouvert à toutes et à tous sur la Petite Ceinture à la porte de Clignancourt revient pour sa 13ème édition. Pour cette 13ème édition, les Arts du Cirque seront mis à l’honneur.

Le dimanche 14 juin 2026

de 12h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T19:30:00+02:00

La Petite Ceinture à la porte de Clignancourt 110bis rue du Ruisseau 75018 Paris

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