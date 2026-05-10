La Petite Ceinture fait son cirque ! La Petite Ceinture à la porte de Clignancourt Paris
La Petite Ceinture fait son cirque ! La Petite Ceinture à la porte de Clignancourt Paris dimanche 14 juin 2026.
Au programme :
- Le Petit Lac, Cie L’Eolienne (cirque chorégraphique)
- Mon royaume pour un cheval, Cie La Bossue
- C’est Carré, Cie L’Inéluctable
- Mauvais Joueurs, mise en scène Medhi Kerkouch, pour 11 interprètes de l’Académie Fratellini
- Chez soi, Cie L’Eolienne (cirque chorégraphique)
- La Grande rencontre, pour 5 danseur.ses et DJ
- DJ et sets musicaux
Dès midi, le public sera convié pour se restaurer sur place, grâce à Colchide, restaurant géorgien
De nombreux stands – vente de bijoux Touaregs et de création, de photos, de livres pour enfants, des partenaires du quartier : tout un village sur les rails de la Petite Ceinture !
Rendez-vous le 14 juin, toujours sur notre chère Petite Ceinture. ❤️
Le grand festival, en plein air, gratuit et ouvert à toutes et à tous sur la Petite Ceinture à la porte de Clignancourt revient pour sa 13ème édition. Pour cette 13ème édition, les Arts du Cirque seront mis à l’honneur.
Le dimanche 14 juin 2026
de 12h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T19:30:00+02:00
La Petite Ceinture à la porte de Clignancourt 110bis rue du Ruisseau 75018 Paris
https://laserreduruisseau.org/ serreduruisseau@gmail.com https://www.facebook.com/events/1335424651780596/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1274607768114295%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/1335424651780596/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1274607768114295%7D%7D]%22%7D
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