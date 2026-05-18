Le duo formé par Jean-Jacques Elangué au saxophone et Josselin Arhiman au piano incarne avant tout la rencontre entre deux sensibilités musicales, deux générations, réunies autour d’un même langage : le jazz dans toute sa diversité. Dans cette formule intime et épurée, centrée sur l’écoute et le dialogue, les deux musiciens développent un espace de liberté où se croisent compositions originales et standards du répertoire, laissant place à l’improvisation, à l’échange et à l’exploration sonore.

Jean-Jacques Elangué, saxophoniste issu de la scène jazz francophone, évolue dans des projets où se croisent jazz contemporain et couleurs afro-caribéennes, avec un jeu centré sur le son et l’improvisation Il a partagé la scène avec les artistes Tom McClung, Alain Jean-Marie, Tony Allen, Emmanuel Djob & Afro soul gang, Damon Albarn, Manu Dibango. Et tant d’autres. Josselin Arhiman, pianiste et compositeur, trace un parcours entre jazz moderne, musiques créoles et pratiques improvisées, au fil de nombreuses collaborations sur les scènes jazz et métissées.

Jean-Jacques Elangue et Josselin Arhiman croisent jazz contemporain, influences afro-caribéennes et musiques créoles dans un duo libre où l’improvisation et l’énergie du live prennent toute la place.

Le vendredi 21 août 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 23 EUR

Tarif web : 18 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 13 EUR

Tarif Jeune : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T20:00:00+02:00_2026-08-21T22:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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