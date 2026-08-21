La photo en histoires, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

La photo en histoires Dimanche 20 septembre, 11h15, 14h15, 15h00, 16h15, 17h15 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dimanche : 11h15, 14h15, 15h, 16h15, 17h15

Durée : 30 min. Inscription sur place. Groupe de 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Daguerréotypes, plaques de verre, tirages argentiques, fichiers numériques… Comment la photographie a-t-elle évolué au fil des décennies ? À partir de documents originaux conservés dans les collections départementales, cet atelier vous retrace l’histoire des techniques photographiques. L’occasion idéale de découvrir la richesse des fonds photographiques des Archives et les coulisses de leur numérisation pour les transmettre aux générations futures.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

Daguerréotypes, plaques de verre, tirages argentiques, fichiers numériques… Comment la photographie a-t-elle évolué au fil des décennies ? À partir de documents originaux conservés dans les cet vous…

© Archives départementales du Morbihan