La piscine d’en face autrement : Visite dansée, La piscine d’en face, Sainte-Geneviève-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · La piscine d'en face · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
La piscine d’en face autrement : Visite dansée Samedi 19 septembre, 15h00 La piscine d’en face Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Si vous aimez l’architecture singulière et la danse, cette visite est pour vous ! Les espaces originaux de La Piscine d’en Face seront mis en valeur par la présence et les mouvements des danseuses de Micro-Sens, qui occuperont les bassins, les coursives et même les coins les plus insoupçonnés pour vous permettre de voir les lieux de manière sensible et vivante. Une visite pleine de surprises, qui devient un spectacle en déambulation.
La piscine d’en face 14 rue Léo Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France 01 70 58 96 41 https://piscinedenface.fr/ [{« type »: « email », « value »: « direction@piscinedenface.fr »}] Partons à la découverte de l’histoire de celle que l’on appelle désormais La Piscine d’en face.
Pour certains, elle reste leur piscine, celle de leur enfance, où l’on a appris à nager, où leurs enfants ont découvert le plaisir de l’eau. Nous allons ensemble partager des souvenirs et surtout donner l’envie d’échanger avec ceux qui aujourd’hui investissent ce lieu. Présence de parking
Visite dansée
©sgdb
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