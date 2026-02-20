La planète sauvage, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers
lundi 30 novembre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers
Informations pratiques
La planète sauvage Lundi 30 novembre, 19h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre
Billetterie sur place :
2 € pour les étudiants et lycéens
3 € pour les adhérents La Maison et l’ACNE
4 € pour les non-adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T19:00:00+01:00 – 2026-11-30T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-30T19:00:00+01:00 – 2026-11-30T20:30:00+01:00
Et si nous étions réduits… à l’état d’animaux de compagnie ? Sur la planète Ygam, des androïdes géants appelés les Draags élèvent de minuscules êtres humains qu’ils surnomment Oms. Mais un jour, l’Om de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une révolte…
De René Laloux – 1973
Film d’animation
Avec les voix de Jean Valmont, Jennifer Drake, Sylvie Lenoir
Suivi d’un débat animé par Julien Labia.
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/la-planete-sauvage »}]
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