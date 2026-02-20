UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nevers

La planète sauvage, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

lundi 30 novembre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers

La planète sauvage, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Lieu
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération
Adresse
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Billetterie sur place : 2 € pour les étudiants et lycéens 3 € pour les adhérents La Maison et l'ACNE 4 € pour les non-adhérents

La planète sauvage Lundi 30 novembre, 19h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Billetterie sur place :
2 € pour les étudiants et lycéens
3 € pour les adhérents La Maison et l’ACNE
4 € pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T19:00:00+01:00 – 2026-11-30T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-30T19:00:00+01:00 – 2026-11-30T20:30:00+01:00

Et si nous étions réduits… à l’état d’animaux de compagnie ? Sur la planète Ygam, des androïdes géants appelés les Draags élèvent de minuscules êtres humains qu’ils surnomment Oms. Mais un jour, l’Om de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une révolte…
De René Laloux – 1973
Film d’animation
Avec les voix de Jean Valmont, Jennifer Drake, Sylvie Lenoir
Suivi d’un débat animé par Julien Labia.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/la-planete-sauvage »}]
Un film, un débat ! Avec l’ACNE, découvrez une sélection de films suivis d’un débat animé par un philosophe. cinéma

dr

À voir aussi à Nevers (Nièvre)