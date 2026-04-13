La « Plus Grande France » Vestimentaire. Modes et colonialismes du premier XXe siècle, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

La « Plus Grande France » Vestimentaire. Modes et colonialismes du premier XXe siècle Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Dès les années 1920, la mode parisienne est un vecteur de la « Plus Grande France », faisant du vêtement et de ses artisanats un outil politique et identitaire. La discussion propose un regard croisé entre colonialisme et mode en France, à l’époque de l’essor artistique et politique du soft power de la couture. Alors que l’orientalisme est un réservoir pour les couturiers, la mode s’inscrit dans une dynamique d’expansion impériale, économique, matérielle. L’échange explore les affinités, mais aussi les écarts, entre le vestiaire idéal de la Parisienne et celui de la Coloniale « algérienne ».

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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