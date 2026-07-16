La plus grande impression de la Bible de Gutenberg, Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

La plus grande impression de la Bible de Gutenberg 18 – 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Espace Européen Gutenberg présente, dans la cathédrale, un projet exceptionnel, réalisé au printemps 2025 à Mayence, ville natale de Gutenberg. Une impression record de la plus grande page de la Bible de Gutenberg (5 × 7,20 m), menée par la Société internationale Gutenberg, rend hommage à l’inventeur des caractères mobiles en associant techniques contemporaines et participation du public.

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est +33388155700 https://www.cathedrale-strasbourg.fr Édifice majeur des arts roman et gothique, possédant en particulier un ensemble de vitraux depuis le XIIIe siècle. L’édifice a subi des dommages de guerre et connaît des restaurations régulières. Tram A, D : arrêt Grand’Rue.

L’Espace Européen Gutenberg présente, dans la cathédrale, un projet exceptionnel, réalisé au printemps 2025 à Mayence, ville natale de Gutenberg. Une impression record de la plus grande page de la de…

©Markus_Kohz