Informations pratiques

À l’automne 1941, l’occupant allemand met en œuvre sa « politique des otages », nouvel outil de son arsenal répressif. Elle vise particulièrement les opposants politiques, à savoir les communistes et les gaullistes. À partir de décembre 1941, les Juifs rejoignent la cohorte des cibles privilégiées de cette politique, alimentée par l’idéologie antisémite et anticommuniste du « judéo-bolchevisme ». La répression se traduit alors par de multiples exécutions d’otages, comme celle du 15 décembre 1941, mais aussi par la mise en œuvre du décret « Nacht und Nebel » (NN), destiné à faire disparaître 66 les opposants dans le secret. Parallèlement, le commandement militaire allemand en France développe une politique de déportations de représailles, qui vise également en priorité les communistes et les Juifs. L’ensemble de ces mesures participe à la construction d’un système répressif fondé sur l’intimidation, la terreur et l’élimination des ennemis réels ou supposés de l’occupant.

En présence de GaëlEismann, professeure à l’université de Caen, ThomasFontaine, docteur en histoire, directeur des projets du musée de la Résistance nationale, et SergeKlarsfeld, avocat, historien, fondateur de l’association Fils et Filles des déportés juifs de France.

Animée par ClaudeBochurberg, journaliste de la mémoire.

Rencontre présentée avec les Hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France et les Fils et Filles des déportés juifs de France.

Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.

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À l’occasion de l’hommage aux fusillés du 15 décembre 1941.

Le mardi 15 décembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-15T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T19:00:00+02:00_2026-12-15T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/hommage-aux-fusilles-du-mont-valerien-2024 +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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