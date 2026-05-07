LA POSTE RODIER x PAVILLON DE L’ARSENAL / Nuit du Stock La Poste Rodier Paris

Performance, Exposition

À l’occasion de la Nuit Blanche, le Pavillon de l’Arsenal propose une soirée en deux temps dans le cadre de l’exposition Stock, entre exploration sensible et performance engagée.

D’abord, une ouverture de Samuel Valensi, auteur et metteur en scène, racontant au travers d’un conte la question du stockage, un récit inédit et engagé explorant les enjeux socio-économiques contemporains avec humour.

Dans un second temps, une visite exceptionnelle avec le commissaire de l’exposition Paul Landauer, accompagné de la psychopracticienne Sophie André, qui invite à s’interroger sur le rapport au stockage et à la mémoire, en explorant les dimensions à la fois intimes, sociales et culturelles de ces pratiques.

Commissariat de Paul Landauer, architecte.

En partenariat avec La Ville de Paris, La Métropole du Grand Paris, Sogaris, La Poste Immobilier.

Exploration sensible et performance engagée autour de l’exposition Stock

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/



Afficher la carte du lieu La Poste Rodier et trouvez le meilleur itinéraire

