La préfecture de la Creuse vous présente le patrimoine monumental creusois en images !, Hôtel de la préfecture, Guéret

Informations pratiques

La préfecture de la Creuse vous présente le patrimoine monumental creusois en images ! Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de la préfecture Creuse

Gratuit, l’exposition est accessible au moment de l’ouverture exceptionnelle du site, le 19 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le département de la Creuse compte aujourd’hui 289 Monuments historiques, recouvrant des typologies de bâtiments variés et représentatifs du territoire avec des périodes de construction s’étendant du Néolithique aux années 1950.

Son patrimoine, au carrefour des influences du Massif central et du Limousin, se distingue par une diversité remarquable et étonnante.

Cette exposition offre un aperçu de ces itinéraires à travers le patrimoine monumental creusois, développés dans l’ouvrage Monuments historiques de la Creuse, publié par la DRAC aux Éditions Hervé Chopin en 2025, dont les textes ont été rédigés par les agents des services patrimoniaux (Conservation régionale des monuments historiques – CRMH – et Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Creuse – UDAP).

Direction scientifique : Christophe Bourel le Guilloux, Conservateur régional des monuments historiques pour la Nouvelle-Aquitaine et Marie Soulard, Conservatrice des monuments historiques

L’exposition est accessible au moment de l’ouverture du site, parallèlement aux visites guidées organisées à l’occasion des JEP le 19 septembre 2026.

Hôtel de la préfecture 4 place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 51 59 00 https://www.creuse.gouv.fr/ https://www.facebook.com/prefetdelacreuse Reconstruite en 1748, cette demeure fut confisquée à la Révolution. Rachetée en 1796, le propriétaire décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le Préfet, en 1802. Cette vente fut faite sous réserve que la maison resterait affectée à la préfecture. Un parc fleuri est attenant à l’arrière de celle-ci.

Exposition consacrée au patrimoine monumental creusois, présentée à l’Hôtel de Préfecture à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© CHOPIN Anne