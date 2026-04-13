La Préhistoire à Saint-Acheul, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

La Préhistoire à Saint-Acheul Samedi 13 juin, 16h00 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Découvrez la célèbre coupe de Saint-Acheul, classée monument historique, au cœur de la vallée de la Somme.

Ce site éponyme de l’Acheuléen a permis de mettre au jour des milliers de bifaces en silex.

Lors de cette visite guidée, vous explorerez l’histoire et l’importance scientifique de Saint-Acheul, comprendrez comment les bifaces étaient façonnés et utilisés, et découvrirez pourquoi ce site a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’archéologie préhistorique. Une immersion fascinante dans la Préhistoire.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Découvrez la célèbre coupe de Saint-Acheul, classée monument historique, au cœur de la vallée de la Somme.

©jasa