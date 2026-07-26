La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Déjà vingt années que Pénélope attend chaque jour le retour d’Ulysse.

Attendre, c’est ce que Calypso s’apprête à vivre, en le laissant repartir rejoindre sa bien-aimée. Quant à Circé la magicienne elle s’y refuse, sous peine d’en mourir.

A travers son périple, c’est un chœur de femmes, à la fois mère, amante et épouse, qui nous fait le récit d’une Odyssée à l’échelle humaine. Dans un monde où le temps s’écoule trop vite, le retour n’est-il pas trop tard, dès le départ ?

Une vision contemporaine et captivante d’un des récits les plus emblématiques de la littérature occidentale.

La presse en parle

La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce. France Culture

Magnifique ! Viva Culture

Un spectacle envoûtant où tout est suggéré, hormis les sentiments. L’Art-Vues

Cette pièce rend justice à ces femmes oubliées et projette le spectateur dans leurs tourments, leurs émotions, leurs joies et leurs peines. Vivant Mag

Du 8 octobre au 8 novembre Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Les dimanches à 18h ou 19h selon les semaines

Une réinterprétation saisissante de l’épopée mythique d’Homère !

Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/elles-disent-l-odyssee +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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