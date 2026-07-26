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La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

jeudi 8 octobre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris

La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
lundi 9 novembre 2026
Lieu
Le Funambule Montmartre
Adresse
53 rue des Saules
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Déjà vingt années que Pénélope attend chaque jour le retour d’Ulysse.

Attendre, c’est ce que Calypso s’apprête à vivre, en le laissant repartir rejoindre sa bien-aimée. Quant à Circé la magicienne elle s’y refuse, sous peine d’en mourir.

A travers son périple, c’est un chœur de femmes, à la fois mère, amante et épouse, qui nous fait le récit d’une Odyssée à l’échelle humaine. Dans un monde où le temps s’écoule trop vite, le retour n’est-il pas trop tard, dès le départ ?

Une vision contemporaine et captivante d’un des récits les plus emblématiques de la littérature occidentale.

La presse en parle

La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce. France Culture

Magnifique ! Viva Culture

Un spectacle envoûtant où tout est suggéré, hormis les sentiments. L’Art-Vues

Cette pièce rend justice à ces femmes oubliées et projette le spectateur dans leurs tourments, leurs émotions, leurs joies et leurs peines. Vivant Mag

Du 8 octobre au 8 novembre

Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines
Les dimanches à 18h ou 19h selon les semaines

Une réinterprétation saisissante de l’épopée mythique d’Homère !
Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00
Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules  75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/elles-disent-l-odyssee +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/


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