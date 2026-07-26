La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Déjà vingt années que Pénélope attend chaque jour le retour d’Ulysse.
Attendre, c’est ce que Calypso s’apprête à vivre, en le laissant repartir rejoindre sa bien-aimée. Quant à Circé la magicienne elle s’y refuse, sous peine d’en mourir.
A travers son périple, c’est un chœur de femmes, à la fois mère, amante et épouse, qui nous fait le récit d’une Odyssée à l’échelle humaine. Dans un monde où le temps s’écoule trop vite, le retour n’est-il pas trop tard, dès le départ ?
Une vision contemporaine et captivante d’un des récits les plus emblématiques de la littérature occidentale.
La presse en parle
La première pièce inédite et vraiment personnelle de Jean-Luc Lagarce. France Culture
Magnifique ! Viva Culture
Un spectacle envoûtant où tout est suggéré, hormis les sentiments. L’Art-Vues
Cette pièce rend justice à ces femmes oubliées et projette le spectateur dans leurs tourments, leurs émotions, leurs joies et leurs peines. Vivant Mag
Du 8 octobre au 8 novembre
Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines
Les dimanches à 18h ou 19h selon les semaines
Une réinterprétation saisissante de l’épopée mythique d’Homère !
Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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