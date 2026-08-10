La Pressée rue François Mitterrand Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

La Pressée

rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Renouveau de la fête de La Pressée, organisée par la Confrérie des Foudres Tonnerrois.

Cette fête se déroule en 2 temps forts

Première partie, à partir de 16h00 au marché couvert La fête de La Pressée, avec intronisations, récital par Franck CIUP et Eric POINDRON, pressée de raisins et dégustation du jus, du bourru et du vin sous les explication de l’oenologue Ghislain Mignard. Dégustations des vins des vigneron,s partenaires de l’événement. Prestation des sonneurs de trompe.

Seconde partie, à partir de 19h30 à l’espace Marland Dîner dansant (sur réservation) avec l’Atelier des Saveurs et l’orchestre de Bruno Dubois .

rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 98 43 06

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English : La Pressée

L’événement La Pressée Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)