La Pressée rue François Mitterrand Tonnerre
samedi 17 octobre 2026 · rue François Mitterrand · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
La Pressée
rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Renouveau de la fête de La Pressée, organisée par la Confrérie des Foudres Tonnerrois.
Cette fête se déroule en 2 temps forts
Première partie, à partir de 16h00 au marché couvert La fête de La Pressée, avec intronisations, récital par Franck CIUP et Eric POINDRON, pressée de raisins et dégustation du jus, du bourru et du vin sous les explication de l’oenologue Ghislain Mignard. Dégustations des vins des vigneron,s partenaires de l’événement. Prestation des sonneurs de trompe.
Seconde partie, à partir de 19h30 à l’espace Marland Dîner dansant (sur réservation) avec l’Atelier des Saveurs et l’orchestre de Bruno Dubois .
rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 98 43 06
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English : La Pressée
L’événement La Pressée Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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