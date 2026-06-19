La Promenade de Flaubert Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
La Promenade de Flaubert Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort jeudi 18 février 2027.
Belfort
La Promenade de Flaubert
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 14:30:00
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Flaubert se promène
Le vent se lève
Dans un décor de poésie mécanique, au fil des saisons Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux caprices du vent.
Adapté du livre d’Antonin Louchard, ce théâtre à machines miniature pour marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique, nous conte le destin joueur, le cycle de la vie et la résilience de tous les jours. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Promenade de Flaubert
L’événement La Promenade de Flaubert Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom Belfort 10 juillet 2026
- Les mardis sportifs et bien-être rue Xavier Bauer Belfort 14 juillet 2026
- Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort 14 juillet 2026
- Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort 15 juillet 2026
- Bel’fort en tous sens Belfort 15 juillet 2026