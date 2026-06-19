La Promenade de Flaubert Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort jeudi 18 février 2027.

Belfort

La Promenade de Flaubert

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 14:30:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Flaubert se promène

Le vent se lève

Dans un décor de poésie mécanique, au fil des saisons Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux caprices du vent.

Adapté du livre d’Antonin Louchard, ce théâtre à machines miniature pour marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique, nous conte le destin joueur, le cycle de la vie et la résilience de tous les jours. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : La Promenade de Flaubert

L’événement La Promenade de Flaubert Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)