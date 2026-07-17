La promesse de l’aube, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

La promesse de l’aube Vendredi 13 novembre, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Après avoir électrisé le public clichois avec son adaptation flamboyante de Don Juan, Tigran Mekhitarian revient cette saison avec une proposition plus intime et profondément émouvante : La Promesse de l’aube, chef-d’œuvre autobiographique de Romain Gary.

Porté par trois interprètes et accompagné de musique en direct, le spectacle raconte le destin hors du commun d’un jeune garçon auquel sa mère promet un avenir exceptionnel. À travers cette relation fusionnelle, faite d’amour, d’espoir et de sacrifices, se dessine le parcours de celui qui deviendra l’un des plus grands écrivains français.

Dans une mise en scène sensible et épurée, Tigran Mekhitarian révèle une nouvelle facette de son univers artistique. L’énergie et la fougue qui caractérisaient ses précédentes créations laissent ici place à la délicatesse, à la musicalité et à l’émotion.

Une adaptation lumineuse qui célèbre la force des liens familiaux et confirme le talent d’un artiste dont le Théâtre Rutebeuf suit le chemin avec bonheur.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

La Promesse de l’aube de Romain Gary : le destin d’un fils porté par l’amour fusionnel de sa mère. Trois interprètes, musique live, mise en scène sensible et épurée.

Patrick Fouque