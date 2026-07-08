La promesse de l’aube Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Après avoir électrisé le public clichois avec son

adaptation flamboyante de Don Juan, Tigran Mekhitarian revient cette

saison avec une proposition plus intime et profondément émouvante : La

Promesse de l’aube, chef-d’œuvre autobiographique de Romain Gary.

Porté par trois interprètes et accompagné de musique

en direct, le spectacle raconte le destin hors du commun d’un jeune garçon

auquel sa mère promet un avenir exceptionnel. À travers cette relation

fusionnelle, faite d’amour, d’espoir et de sacrifices, se dessine le parcours

de celui qui deviendra l’un des plus grands écrivains français.

Dans une mise en scène sensible et épurée, Tigran

Mekhitarian révèle une nouvelle facette de son univers artistique. L’énergie et

la fougue qui caractérisaient ses précédentes créations laissent ici place à la

délicatesse, à la musicalité et à l’émotion.

Une adaptation lumineuse qui célèbre la force des

liens familiaux et confirme le talent d’un artiste dont le Théâtre Rutebeuf suit

le chemin avec bonheur.

Tigran Mekhitarian adapte La Promesse de l’aube de Romain Gary : le destin d’un fils porté par l’amour fusionnel de sa mère. Trois interprètes, musique live, mise en scène sensible et épurée.

Le vendredi 13 novembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T20:30:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5629&lng=1



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