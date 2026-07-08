La promesse de l’aube Conservatoire Léo Delibes Clichy
vendredi 13 novembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Après avoir électrisé le public clichois avec son
adaptation flamboyante de Don Juan, Tigran Mekhitarian revient cette
saison avec une proposition plus intime et profondément émouvante : La
Promesse de l’aube, chef-d’œuvre autobiographique de Romain Gary.
Porté par trois interprètes et accompagné de musique
en direct, le spectacle raconte le destin hors du commun d’un jeune garçon
auquel sa mère promet un avenir exceptionnel. À travers cette relation
fusionnelle, faite d’amour, d’espoir et de sacrifices, se dessine le parcours
de celui qui deviendra l’un des plus grands écrivains français.
Dans une mise en scène sensible et épurée, Tigran
Mekhitarian révèle une nouvelle facette de son univers artistique. L’énergie et
la fougue qui caractérisaient ses précédentes créations laissent ici place à la
délicatesse, à la musicalité et à l’émotion.
Une adaptation lumineuse qui célèbre la force des
liens familiaux et confirme le talent d’un artiste dont le Théâtre Rutebeuf suit
le chemin avec bonheur.
Tigran Mekhitarian adapte La Promesse de l’aube de Romain Gary : le destin d’un fils porté par l’amour fusionnel de sa mère. Trois interprètes, musique live, mise en scène sensible et épurée.
Le vendredi 13 novembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-13T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T20:30:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5629&lng=1
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