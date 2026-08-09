La putain de performance Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

La putain de performance

C’est…

une performance de cabaret

un essai visuel comico-philosophique

un éloge de la liberté (oui, “éloge” c’est masculin, tout comme “horaire”)

Pour raconter des trucs intimes qui racontent des choses politiques (oui, le mieux pour savoir

c’est de venir voir mon spectacle) prendre du plaisir, ensemble, toucher le charnel et accéder au spirituel.

Ou l’inverse.

Nul ne sait.

Le spectacle de La Bellini revient les 14 et 15 octobre et les 25 et 26 novembre prochains au Cirque Electrique.

Du mercredi 25 novembre 2026 au jeudi 26 novembre 2026 :

mercredi, jeudi

de 20h30 à 22h30

Du mercredi 14 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 :

mercredi, jeudi

de 20h30 à 22h30

payant

Tarifs solidaires :

pour vous 12 €,

pour vous et moi 15€

pour moi 18€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-11-26T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00;2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00;2026-11-25T20:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00;2026-11-26T20:30:00+02:00_2026-11-26T22:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/la-putain-de-performance-14-15-10-2026



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