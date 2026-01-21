La Quinzaine du Livre Jeunesse Azay-le-Rideau

La Quinzaine du Livre Jeunesse

Un événement qui donne envie de se plonger dans les livres !

À l’occasion de La Quinzaine du Livre Jeunesse, du 22 au 29 mars 2025, la médiathèque se plie en quatre pour le public scolaire et le grand public ! Des animations, des ateliers, une bourse aux livres et des spectacles destinés au grand public viennent ponctuer La Quinzaine les 28 et 29 mars !

2 spectacles

> Femme Kamishibaï avec la Cie Les Chats pitres samedi 28 mars à 15h

> Biblio danse avec la Cie Interligne dimanche 29 mars à 15h

Gratuit Sur réservation .

13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 23 32 mediathequelacanopee@azaylerideau.fr

An event that makes you want to dive into books!

For La Quinzaine du Livre Jeunesse, from March 22 to 29, 2025, the media library is going all out for schools and the general public! Activities, workshops, book fairs and shows.

