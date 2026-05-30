La Quinzaine en salle 2026 au Forum des images Forum des images Paris

Pour offrir la possibilité aux spectateurs des salles art et essai de découvrir la sélection dans la foulée du festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes propose des avant-premières des films de la nouvelle édition dans 30 salles de cinéma partenaires.

Un événement unique en son genre, qui place la salle au sein des enjeux politiques actuels.

Bon plan : bénéficiez d’un accès illimité à la Quinzaine en salle avec la carte Forum Quinzaine pour 25€

La sélection au Forum des images : 17 longs métrages et 9 courts métrages en avant-première, ainsi que des séances exceptionnelles :

Soirée d’ouverture : L’Espèce explosive

de Sarah Arnold

Mercredi 10 juin à 19h30

La Chienne

de Dominga Sotomayor

Jeudi 11 juin à 19h

Le Journal d’une femme de chambre

de Radu Jude

Jeudi 11 juin à 21h

Low Expectations

de Eivind Landsvik

Vendredi 12 juin à 19h

Je vois des immeubles tomber comme la foudre

de Clio Barnard

Vendredi 12 juin à 21h

Clarissa

de Chuko Esiri et Arie Esiri

Samedi 13 juin à 17h

Shana

de Lila Pinell

Samedi 13 juin à 20h30

Programme de courts #1

Dimanche 14 juin à 15h30

Merci d’être venu

de Alain Cavalier

Dimanche 14 juin à 19h

La libertad

de Lisandro Alonso

Mardi 16 juin à 18h30

Once Upon a Time in Harlem

de William Greaves et David Greaves

Mardi 16 juin à 19h

Double Freedom

de Lisandro Alonso

Mardi 16 juin à 21h

L’Apaisement

de Reed Van Dyk

Mercredi 17 juin à 19h

Soirée exceptionnelle : 50e anniversaire de L’Empire des sens

de Nagisa Ōshima et Claire Laborey

Mercredi 17 juin à 20h

Interdit – 16 ans

Les Roches rouges

de Bruno Dumont

Jeudi 18 juin à 19h

Death Has No Master

de Jorge Thielen Armand

Jeudi 18 juin à 21h

Dora

de July Jung

Vendredi 19 juin à 19h

J’ai pas sommeil – Carrosse d’Or Quinzaine des Cinéastes 2026

de Claire Denis

Vendredi 19 juin à 20h30

Interdit – 12 ans

9 temples vers le ciel

de Sompot Chidgasornpongse

Samedi 20 juin à 16h30

Gabin

de Maxence Voiseux

Samedi 20 juin à 20h

Programme de courts #2

Dimanche 21 juin à 16h30

Butterfly Jam

de Kantemir Balagov

Dimanche 21 juin à 20h

⮕ Toute la programmation, réservez vos places

Onze jours post Festival de Cannes pour découvrir

la richesse et la diversité de la Quinzaine des Cinéastes.

Avant-premières accompagnées par les équipes

des films auxquelles s’ajoutent des séances

exceptionnelles : 50e anniversaire de L’Empire des

sens d’Oshima, Carrosse d’Or remis à Claire Denis

et dialogue entre deux films de Lisandro Alonso.



Que de réjouissances cinématographiques à partager !



Du 10 au 21 juin 2026.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris

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