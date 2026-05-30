La Quinzaine en salle 2026 au Forum des images Forum des images Paris
La Quinzaine en salle 2026 au Forum des images Forum des images Paris mercredi 10 juin 2026.
Pour offrir la possibilité aux spectateurs des salles art et essai de découvrir la sélection dans la foulée du festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes propose des avant-premières des films de la nouvelle édition dans 30 salles de cinéma partenaires.
Un événement unique en son genre, qui place la salle au sein des enjeux politiques actuels.
Bon plan : bénéficiez d’un accès illimité à la Quinzaine en salle avec la carte Forum Quinzaine pour 25€
La sélection au Forum des images : 17 longs métrages et 9 courts métrages en avant-première, ainsi que des séances exceptionnelles :
Soirée d’ouverture : L’Espèce explosive
de Sarah Arnold
Mercredi 10 juin à 19h30
La Chienne
de Dominga Sotomayor
Jeudi 11 juin à 19h
Le Journal d’une femme de chambre
de Radu Jude
Jeudi 11 juin à 21h
Low Expectations
de Eivind Landsvik
Vendredi 12 juin à 19h
Je vois des immeubles tomber comme la foudre
de Clio Barnard
Vendredi 12 juin à 21h
Clarissa
de Chuko Esiri et Arie Esiri
Samedi 13 juin à 17h
Shana
de Lila Pinell
Samedi 13 juin à 20h30
Programme de courts #1
Dimanche 14 juin à 15h30
Merci d’être venu
de Alain Cavalier
Dimanche 14 juin à 19h
La libertad
de Lisandro Alonso
Mardi 16 juin à 18h30
Once Upon a Time in Harlem
de William Greaves et David Greaves
Mardi 16 juin à 19h
Double Freedom
de Lisandro Alonso
Mardi 16 juin à 21h
L’Apaisement
de Reed Van Dyk
Mercredi 17 juin à 19h
Soirée exceptionnelle : 50e anniversaire de L’Empire des sens
de Nagisa Ōshima et Claire Laborey
Mercredi 17 juin à 20h
Interdit – 16 ans
Les Roches rouges
de Bruno Dumont
Jeudi 18 juin à 19h
Death Has No Master
de Jorge Thielen Armand
Jeudi 18 juin à 21h
Dora
de July Jung
Vendredi 19 juin à 19h
J’ai pas sommeil – Carrosse d’Or Quinzaine des Cinéastes 2026
de Claire Denis
Vendredi 19 juin à 20h30
Interdit – 12 ans
9 temples vers le ciel
de Sompot Chidgasornpongse
Samedi 20 juin à 16h30
Gabin
de Maxence Voiseux
Samedi 20 juin à 20h
Programme de courts #2
Dimanche 21 juin à 16h30
Butterfly Jam
de Kantemir Balagov
Dimanche 21 juin à 20h
⮕ Toute la programmation, réservez vos places
Onze jours post Festival de Cannes pour découvrir
la richesse et la diversité de la Quinzaine des Cinéastes.
Avant-premières accompagnées par les équipes
des films auxquelles s’ajoutent des séances
exceptionnelles : 50e anniversaire de L’Empire des
sens d’Oshima, Carrosse d’Or remis à Claire Denis
et dialogue entre deux films de Lisandro Alonso.
Que de réjouissances cinématographiques à partager !
Du 10 au 21 juin 2026.
Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris
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